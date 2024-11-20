В США заявили, что нет возможности достичь новых соглашений по разоружению

Новых соглашений по вопросу ядерного сдерживания невозможно достичь из-за сложной геополитической обстановки и отсутствия политической воли среди ядерных держав, сказано в докладе Совета по международной безопасности (International Security Advisory Board, ISAB), подготовленном 20 ноября для госдепартамента США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии