Бывший форвард ЦСКА Масалитин объяснил обилие травм в клубе короткой паузой между сезонами

Бывший нападающий московского ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин в беседе с "Газетой.Ru" объяснил повышенную травматичность игроков армейского клуба короткой паузой между окончанием прошлого и стартом нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).