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Бывший форвард ЦСКА Масалитин объяснил обилие травм в клубе короткой паузой между сезонами

Бывший нападающий московского ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин в беседе с "Газетой.Ru" объяснил повышенную травматичность игроков армейского клуба короткой паузой между окончанием прошлого и стартом нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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