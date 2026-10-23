Аргументы недели Бюджетный парадокс: почему расходы на обучение иностранных студентов вызывают вопросы у российских налогоплательщиков Федеральная программа предоставления образовательных квот иностранным студентам является важным инструментом «мягкой силы» и укрепления международных связей России.
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Следует уточнить что обсуждается. Сейчас на основе "квот", установленных Минобрнауки России на 1-ом этапе набора, далее, на 2-м этапе проводится тестирование знаний в образовательных организациях.
Уже потом Минобрнауки РФ оформляет направления на обучение иностранных граждан в ту образовательную организацию, "которая в анкете кандидата имеет меньший порядковый номер из числа отобравших его на обучение, или в дополнительную образовательную организацию, отобравшую его на обучение".
Где и что требуется изменить? Какая "ситуация требует усиления контроля"?
Каким образом "реставрационный институт" мог оформить мигрантам под видом учёбы более 500 виз?
Эта "мягкая" сила слишком дорого обходится коренным россиянам... Значительная часть тех, кто по мнению российской власти, могли бы стать проводниками этой самой "мягкой силы" у себя на родине, остаются в России и начинают продвигать нарративы своих стран... А они, зачастую, идут в разрез с российскими реалиями и оказывают негативное влияние на коренных граждан России... Только власти плевать на русских... Ей выгоднее чурбанов поддерживать...
Федеральные средства должны служить стратегическим целям страны. Абсолютно правильно! Но увы, эти средства продолжают служить пополнением карманов чиновников всех рангов!
Бездарность жуликов и воров при власти довела страну до войны против всех! На страну выпускавшую "одни галоши" боялись гавкать не только всякая мелочь, типа нынешних приебалтов, но даже США вели себя вежливо! Ныне же, в США у России нагло и безнаказанно оттяпали дипломатическую собственность, а недогосударства вокруг обнаглели до безобразия, чувствуя, что "наша элита - уже не наша"!
«Стратегическое видение»?
Да господь с вами!
Наша власть не видит ничего, что выходит за послезавтра.
Пример?
-Да пожалуйста! Сирия. Пока мы покупали лояльность Асада и сирийских бандитов, американцы тихо высасывали сирийскую нефть- и зарабатывали на этом! Ну и где сейчас наша сирийская «мягкая сила»?
Или она настолько мягкая, что годится только для подтирки заднего места?
И если бы только Сирия! Но мы точно так же кормим Братскую Абхазию. Хотя сами абхазы считают русских братьями только до тех пор, пока они платят.
Забавно, но когда нам в очередной раз братья в ответ на напоминание о том, что неплохо бы долги возвращать, показывают кукиш- мы снова даем им в долг и снова наивно ждем, что они вернут долг хоть чем- то. Если не деньгами, то хотя бы признательностью.
И это, конечно, тоже пример нашего стратегического видения!
А может, хватит? Может, пора бы и о себе задуматься? О своей стране!
Как вы считаете?
А как же Братья?
-А как угодно! Пожелали отделиться- так пусть живут на свои!
Какой народ власти выгоден, того и привечают, чего тут сложного? Не русских же бесплатно учить?