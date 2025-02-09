«Украина вот-вот проиграет эту войну». Британский экс-разведчик советует Трампу воспользоваться помощью Путина

Бывший британский дипломат, экс-сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук заявил, что Украина очень близка к поражению в военном конфликте с Россией, а у президента США Дональда Трампа нет рычагов воздействия на президента РФ Владимира Путина.
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