В МИД России назвали бессмысленным рассуждение о судьбе ДСНВ

Рассуждать о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) или его замене на данный момент бессмысленно, заявил в беседе с ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.