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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Правда ли Екатерина Мизулина приедет в Барнаул и какова цель её визита?

Правда ли Екатерина Мизулина приедет в Барнаул и какова цель её визита?

Екатерина Мизулина выступает в тех же городах, где даёт концерты певец SHAMAN Глава "Лиги Безопасного интернета" Екатерина Мизулина приедет в Барнаул и встретится с молодёжью уже в феврале, сообщила она в своём телеграм-канале.

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