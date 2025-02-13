Правда ли Екатерина Мизулина приедет в Барнаул и какова цель её визита?

Екатерина Мизулина выступает в тех же городах, где даёт концерты певец SHAMAN Глава "Лиги Безопасного интернета" Екатерина Мизулина приедет в Барнаул и встретится с молодёжью уже в феврале, сообщила она в своём телеграм-канале.