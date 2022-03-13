«Барселона» улучшит предложение Араухо по новому контракту. Защитник интересен «МЮ» и «ПСЖ»

«Барселона» улучшит предложение Рональду Араухо по новому контракту. Каталонский клуб продолжит переговоры с 23-летним защитником сборной Уругвая в конце марта.

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