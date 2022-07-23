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  • Юрий Сидоров
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  • Олег Орехов
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    Этим вопросом,без шума,постоянно должен заниматься президент,как гарант конституции.УЛЬТИМАТУМ ДЛЯ ЭЛ...

"НАДАВАТЬ ПО ЩЩАМ И ОБРАТНО В МОГИЛЫ": ДЕПУТАТ ПРЕДЛОЖИЛА "ОЖИВИТЬ" РУССКИХ СОЛДАТ

"НАДАВАТЬ ПО ЩЩАМ И ОБРАТНО В МОГИЛЫ": ДЕПУТАТ ПРЕДЛОЖИЛА "ОЖИВИТЬ" РУССКИХ СОЛДАТ

ДЕПУТАТ ХЕЛЬГА ПИРОГОВА ПРЕДЛОЖИЛА НАДАВАТЬ "ПО ЩЩАМ" ПОГИБШИМ РУССКИМ СОЛДАТАМ. ФОТО: GORSOVETNSK.RU, SOEREN STACHE / ZB /GLOBALLOOKPRESS НИКОЛАЙ ИШЕРОВ Назревает очередной скандал, связанный с высказываниями в адрес военнослужащих русской армии.

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