"НАДАВАТЬ ПО ЩЩАМ И ОБРАТНО В МОГИЛЫ": ДЕПУТАТ ПРЕДЛОЖИЛА "ОЖИВИТЬ" РУССКИХ СОЛДАТ

ДЕПУТАТ ХЕЛЬГА ПИРОГОВА ПРЕДЛОЖИЛА НАДАВАТЬ "ПО ЩЩАМ" ПОГИБШИМ РУССКИМ СОЛДАТАМ. ФОТО: GORSOVETNSK.RU, SOEREN STACHE / ZB /GLOBALLOOKPRESS НИКОЛАЙ ИШЕРОВ Назревает очередной скандал, связанный с высказываниями в адрес военнослужащих русской армии.
ДЕПУТАТ ХЕЛЬГА ПИРОГОВА ПРЕДЛОЖИЛА НАДАВАТЬ "ПО ЩЩАМ" ПОГИБШИМ РУССКИМ СОЛДАТАМ. ФОТО: GORSOVETNSK.RU, SOEREN STACHE / ZB /GLOBALLOOKPRESS НИКОЛАЙ ИШЕРОВ Назревает очередной скандал, связанный с высказываниями в адрес военнослужащих русской армии.
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