Действие фильма "Я, робот" происходит в 2035 году – не такое уж и далёкое будущее. Картина получила средние оценки кинокритиков, но зрителям полюбилась сразу.
"Я, робот"
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Действие фильма "Я, робот" происходит в 2035 году – не такое уж и далёкое будущее. Картина получила средние оценки кинокритиков, но зрителям полюбилась сразу.
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