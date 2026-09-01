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Тульские новости

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В Тульской области объявлена опасность атаки дронов

В Тульской области объявлена опасность атаки дронов

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем канале в МАХ.

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