Путин поблагодарил Сечина за создание судоверфи «Звезда»

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу «Роснефти» Игоря Сечина за создание судостроительной верфи «Звезда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВШ Медвежья осада: п...
- Пять веков борьбы...
- В Расстрел парламен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым