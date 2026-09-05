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Царьград

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Actualité сообщил о 22 погибших в пожаре на свадьбе в Киншасе

Actualité сообщил о 22 погибших в пожаре на свадьбе в Киншасе

В Киншасе, столице ДРК, произошёл пожар в зале для торжеств, где проходила свадьба. Жертвами стали как минимум 22 человека.

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