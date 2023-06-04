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Какой церковный праздник сегодня, 5 июня, почитается в православном мире

Какой церковный праздник сегодня, 5 июня, почитается в православном мире

Какой церковный праздник сегодня, 5 июня, почитается в православном мире Анна ФедороваНа 5 июня приходятся сразу шесть религиозных праздников, отмечаемых христианами восточного обряда.

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