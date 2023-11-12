Молчание «Альфы» Срочный вызов В ночь с 3 на 4 октября 1993 года командиры спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» генералы Геннадий Зайцев и Дмитрий Герасимов получили приказ прибыть в Кремль, откуда вместе с начальником Главного управления охраны Михаилом Барсуковым отправились в резиденцию главы государства.