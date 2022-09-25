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В Италии более 100 тыс. предприятий могут закрыться из-за энергокризиса

В Италии более 100 тыс. предприятий могут закрыться из-за энергокризиса

Не менее 120 тысяч малых и средних предприятий по всей Италии столкнулись с угрозой банкротства из-за неподъемных счетов за электроэнергию, заявил глава ассоциации предпринимателей Confcommercio Карло Сангалли, 24 сентября пишет Corriere della Sera.

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