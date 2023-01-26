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Марнер, Нечас и Кент Джонсон – звезды дня в НХЛ

Марнер, Нечас и Кент Джонсон – звезды дня в НХЛ

НХЛ подвела итоги очередного игрового дня. Первая звезда – форвард «Торонто» Митч Марнер, забросивший победную шайбу в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

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