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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гогниев о Глушакове в «Химках»: «Есть три типа футболистов – первые пашут, вторые говорят, но пашут, а третьи только говорят. Денис на тот момент только разговаривал»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал о сложностях внутри команды в период его работы в подмосковном клубе.

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