Российский штурмовик раскрыл страх ВСУ в боях в Максимильяновке

Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск «Юг» с позывным Шакир раскрыл страх бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Максимильяновке, который заставляет их оставлять позиции.
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