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Слепец об «Амуре» при Епанчинецеве: «Думаю, постараемся играть активно, на контроле шайбы – как «Югра»

Форвард «Амура» Кирилл Слепец высказался об игре команды. – В чем фишки нового тренера «Амура» Епанчинцева? – В прошлые годы несколько раз играл с «Югрой» Вадима Сергеевича – и с «Бураном», и с «Нефтяником».

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