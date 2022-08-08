Слепец об «Амуре» при Епанчинецеве: «Думаю, постараемся играть активно, на контроле шайбы – как «Югра»

Форвард «Амура» Кирилл Слепец высказался об игре команды. – В чем фишки нового тренера «Амура» Епанчинцева? – В прошлые годы несколько раз играл с «Югрой» Вадима Сергеевича – и с «Бураном», и с «Нефтяником».