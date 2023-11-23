В Кишиневе выложили свастику из скамеек

В Молдове продолжаются акты вандализма против памятников советским солдатам. Неизвестные злоумышленники в одном из парков Кишинева выложили на земле свастику из скамеек, сообщил руководитель Поискового движения Молдавии, председатель Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.
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