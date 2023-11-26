Бучневич признан второй звездой матча «Сент-Луиса» с «Чикаго»

Павел Бучневич, благодаря голу и двум передачам, стал второй звездой матча с «Чикаго». В Чикаго (штат Иллинойс, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхокс» принимал «Сент-Луис Блюз».