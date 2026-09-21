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Газета.ру

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В Польше произошел скандал из-за публикаций о встречах с Навроцким за $100 тысяч

В Польше произошел скандал из-за публикаций о встречах с Навроцким за $100 тысяч

Материалы издания Newsweek и радиостанции Radio Zet о том, что гостям бизнес-форума Polish-American Business Summit предлагали за $100 тыс.

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