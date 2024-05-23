Полина Галицкая вошла в топ-15 самых богатых наследников России

Она заняла 15 место. Состояние Сергея Галицкого оценивается в 3,3 миллиарда долларов. Ранее писали: Норвегия ужесточает въездные правила для россиян: туризм и другие "непервостепенные" поездки под запретом Как сообщают «РИА Новости», с 29 мая Норвегия вводит новые ограничения на въезд для граждан России.