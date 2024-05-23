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Полина Галицкая вошла в топ-15 самых богатых наследников России

Полина Галицкая вошла в топ-15 самых богатых наследников России

Она  заняла  15  место. Состояние  Сергея  Галицкого  оценивается  в  3,3  миллиарда  долларов. Ранее писали: Норвегия ужесточает въездные правила для россиян: туризм и другие "непервостепенные" поездки под запретом Как сообщают «РИА Новости», с  29 мая Норвегия вводит новые ограничения на въезд для граждан России.

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