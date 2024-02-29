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Глава парламента Крыма обвинил в энергоблокаде полуострова Порошенко

Глава парламента Крыма обвинил в энергоблокаде полуострова Порошенко

Решение об энергоблокаде Крыма принималось всем украинским руководством во главе с действующим тогда президентом Петром Порошенко, заявил РИА Новости председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

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