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Мясной клей и антибиотики: что нашлось в колбасе от известных производителей

Мясной клей и антибиотики: что нашлось в колбасе от известных производителей

Пробы отбирались в разных магазинах по всей стране.Во время масштабной проверки, проведённой проектом SHOT Проверка, в мясной продукции различных брендов были обнаружены растительные жиры, мясной клей и многие другие добавки.

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