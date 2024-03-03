Россельхознадзор при досмотре выявил цветочный трипс у цветов альстромерии из Эквадора

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям при досмотре цветов из Эквадора выявило наличие карантинных объектов - цветочный трипс.
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