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Врач Тяжельников назвал самую полезную для здоровья человека баню

В отличие от русской бани и сауны, посещение хамама разрешено практически для всех благодаря его деликатному воздействию, сообщил РИА Новости Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения.

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