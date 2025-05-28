Бундесвер: Киев получит первые дальнобойные системы через несколько недель

В течение нескольких недель Украина получит первые дальнобойные системы, финансируемые Германией. Об этом сообщило министерство обороны ФРГ после встречи министра Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.
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