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Основатель «Теремка» считает, что McDonald's очень дорого обойдется возврат в РФ

Основатель «Теремка» считает, что McDonald's очень дорого обойдется возврат в РФ

Сеть McDonalds столкнется с необходимостью выплатить значительную сумму для возвращения на ро.Сеть McDonald’s столкнется с необходимостью выплатить значительную сумму для возвращения на российский рынок, так как размер выкупа напрямую зависит от финансовых показателей «Вкусно — и точка», которая пришла на смену американскому гиганту.

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