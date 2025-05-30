Основатель «Теремка» считает, что McDonald's очень дорого обойдется возврат в РФ

Сеть McDonalds столкнется с необходимостью выплатить значительную сумму для возвращения на ро.Сеть McDonald’s столкнется с необходимостью выплатить значительную сумму для возвращения на российский рынок, так как размер выкупа напрямую зависит от финансовых показателей «Вкусно — и точка», которая пришла на смену американскому гиганту.