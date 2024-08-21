В Петербурге в среду, 21 августа, потеплеет до плюс 24 градусов

Антициклон порадует горожан повышением температуры Неторопливо смещаясь на восток, антициклон еще сохранит в Петербурге преимущественно солнечную и сухую погоду, что поможет солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, и показания термометров на 2-3° превысят рамки климата, сообщает 21 августа «Метеовести».