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  • Анатолий протасевич
    просто как наши власти реагирую на все  эти попытки  вернутся в РОССИЮ всю эту свинную братию -да закрыть  всем этим ...Рвется обратно! Г...
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    Зачем вы это говно вспоминаете? Забыть НАВСЕГДА?Рвется обратно! Г...

"Пашинян и Алиев против России – вместе": Армянский премьер решил уничтожить страну, чтобы насолить русским

"Пашинян и Алиев против России – вместе": Армянский премьер решил уничтожить страну, чтобы насолить русским

Коллаж Царьграда 9января правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС, что стало печальным продолжением политики армянского премьера Никола Пашиняна, направленной на разрыв отношений с Россией.

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