Что такое настоящий вермут и как его нужно пить

Вермут по праву считают одним из самых романтичных и таинственных алкогольных напитков. Название этого травяного вина с немецкого переводится как «полынь», хотя вкус этого приятного, возбуждающего аппетит продукта совсем не ассоциируется с горьким растением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии