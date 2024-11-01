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Что такое настоящий вермут и как его нужно пить

Что такое настоящий вермут и как его нужно пить

Вермут по праву считают одним из самых романтичных и таинственных алкогольных напитков. Название этого травяного вина с немецкого переводится как «полынь», хотя вкус этого приятного, возбуждающего аппетит продукта совсем не ассоциируется с горьким растением.

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