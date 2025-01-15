Растет доступность службы социального такси 👨👩👧👦 Свыше 7,4 тысячи услуг оказала служба социального такси жителям Волгоградской области в 2024 году.
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Растет доступность службы социального такси 👨👩👧👦 Свыше 7,4 тысячи услуг оказала служба социального такси жителям Волгоградской области в 2024 году.