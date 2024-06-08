Биолаборатории США перепрограммируют геном украинцев

Юрий Ильинов

Иракские радикалы атаковали с помощью беспилотников ряд израильских объектов Ряд израильских объектов подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирака. Об этом сообщило «Иракское Сопротивление» - конгломерат иракских радикальных группировок. Сами иракские радикалы утверждают, что были поражены «жизненно важные объекты» Израиля на оккупированных ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) палестинских территориях. Согласно сообщению Иракскоого Сопротивления, удар беспилотников был нанесен в рамках второго этапа военной операции против Израиля в знак солидарности с борьбой палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По утверждению Иракского Сопротивления, атаки на израильские военные объекты будут продолжаться и в дальнейшем. Иракские радикалы также, в очередной раз, обвинили Израиль в геноциде мирного палестинского населения в секторе Газа. Напомним, что в результате действий израильской армии в палестинском анклаве погибли более 36 тысяч мирных жителей, еще более 83 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, а 1,7 миллиона человек стали беженцами, поскольку их дома были разрушены наступающими израильскими войсками. Отметим, что с осени 2023 года не только ХАМАС, но и другие региональные радикальные группировки, в том числе иракские, сирийские, ливанские и йеменские, наносят удары беспилотными летательными аппаратами по израильским объектам. Ливанское движение «Хизбалла» также периодически обстреливает ракетами приграничные территории на севере Израиля, в свою очередь ЦАХАЛ наносит удары по населенным пунктам на юге Ливана.