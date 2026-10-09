В Щелково школьница подожгла колонку на АЗС по требованию мошенников

В подмосковном Щелково подросток подожгла бензоколонку и скрылась. Об этом сообщает подмосковная полиция в своем Telegram-канале.
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