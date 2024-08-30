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Прокуратура Адыгеи требует признать геноцидом народов СССР преступления нацистов

Прокуратура Адыгеи требует признать геноцидом народов СССР преступления нацистов

Прокуратура Адыгеи обратилась к суду с требованием признать геноцидом советского народа преступления, совершенные немецко-фашистскими оккупантами на территории Адыгейской автономной области (ныне Республика Адыгея) в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг).

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Надо еще преступления армии Наполеона признать геноцидом
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