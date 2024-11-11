Нерадивый папаша в Калужской области чуть не оказался за решеткой

В поселке Льва Толстого местный житель не платил алименты на содержание своего 9-летнего сына, накопив таким образом долг в 258 тысяч рублейВ поселке Льва Толстого местный житель не платил алименты на содержание своего 9-летнего сына, накопив таким образом долг в 258 тысяч рублей.
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