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Происшествия

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Полицейские Подмосковья раскрыли мошенничество - местная жительница из-за букета цветов потеряла более 900 тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. от 21-летней местной жительницы поступило заявление о мошенничестве.

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