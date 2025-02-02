Авиакатастрофа в Вашингтоне: пилот не успел увернуться от вертолета

Предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, опубликовал Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB), сообщает 2 февраля газета New York Post.
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