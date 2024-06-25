Западу такое и не снилось. Раскрыт секрет успеха России во внешней торговле

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), прошедший в середине июня текущего года, стал ареной беспрецедентного интереса зарубежных стран к сотрудничеству с Москвой и российскими компаниями.
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