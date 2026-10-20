МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Переговоры по вопросам стратегической стабильности и ядерного разоружения нужно начинать заранее, потому что они сложные и будут существенно растянуты по времени.
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