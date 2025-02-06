Исторический рекорд цены: геополитический хаос сильно поднимает спрос на золото

Из-за постоянной геополитической напряженности и хаоса центральные банки по всему миру третий год подряд скупили более 1000 тонн желтого металла, закрепив многолетнюю тенденцию национальных государств наращивать свои золотые запасы в пользу валидных резервов, таких как этот актив.