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Исторический рекорд цены: геополитический хаос сильно поднимает спрос на золото

Исторический рекорд цены: геополитический хаос сильно поднимает спрос на золото

Из-за постоянной геополитической напряженности и хаоса центральные банки по всему миру третий год подряд скупили более 1000 тонн желтого металла, закрепив многолетнюю тенденцию национальных государств наращивать свои золотые запасы в пользу валидных резервов, таких как этот актив.

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