Что нагадала цыганка Борису Немцову

Как известно, Борис Немцов погиб в феврале 2015 года от рук киллера. Немцов, судя по всему, не ожидал, что с ним расправятся прямо в центре столицы, поэтому спокойно разгуливал по Большому Москворецкому мосту в компании своей знакомой.