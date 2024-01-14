Глава швейцарского МИД Кассис: без России заключить мир на Украине не получится

Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине. Об этом глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил на пресс-конференции в Давосе, она транслировалась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).
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