Трамп планирует провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Ранее он поговорил с президентом России по телефону Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении провести первую после избрания на пост главы государства встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, сообщает CBS News.
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