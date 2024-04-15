Бакшевская Масляница: секретный праздник энтузиастов русской культуры

Кто из нас не мечтал забыть о существовании телефона, ощутить единение с веселой толпой, слиться с природой и историей и познакомиться с обаятельными людьми, для социализации с которыми не нужен алкоголь и другие стимуляторы? Мечтали многие, а удалось лишь нашему специальному корреспонденту Агате Коровиной, которой в результате знакомства с фольклористом перепало приглашение на праздник вдали от всех, с песнями, баранками, гигантским чайником, борщевичным чудовищем и даже возможностью подраться с другими девушками так, как это делали наши сестры-славянки.