Как сейчас выглядит Харрисон Форд: актер работает даже на девятом десятке, хотя запал уже не тот

«Не стареют душой ветераны», — скажет читатель. И будет прав! Посмотрите на Роберто Де Ниро, Аль Пачино… Да что там, Клинт Иствуд работает, хотя ему скоро 95! Харрисону Форду только 82, а он даст фору молодым.