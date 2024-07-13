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Как сейчас выглядит Харрисон Форд: актер работает даже на девятом десятке, хотя запал уже не тот

Как сейчас выглядит Харрисон Форд: актер работает даже на девятом десятке, хотя запал уже не тот

«Не стареют душой ветераны», — скажет читатель. И будет прав! Посмотрите на Роберто Де Ниро, Аль Пачино… Да что там, Клинт Иствуд работает, хотя ему скоро 95! Харрисону Форду только 82, а он даст фору молодым.

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