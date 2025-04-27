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Тянет на себе быт, четверых детей и козу. Как Оксана Самойлова простила Джигану загулы, измены, лень

Тянет на себе быт, четверых детей и козу. Как Оксана Самойлова простила Джигану загулы, измены, лень

Еще в 2019-м многие предполагали, что из хранительницы очага модель превратится в мать-одиночку. Вопрос «Куда пропал Джиган?» тогда стал хэштегом, все обсуждали неадекватные выходки рэпера и отчаянное положение Оксаны Самойловой.

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