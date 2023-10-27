Мэр Москвы Собянин: более 88 тысяч школьников посетили уроки в музеях за год

За 2022-2023 учебный год на занятиях в музеях Москвы побывали более 88 тысяч школьников. Их познакомили с законами физики, геометрией и иностранными языками на примере экспонатов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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