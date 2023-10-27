360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • влад врона
    "советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал давить на израильское правительство и наста...NYT: Байден высту...
  • Александр Лагуткин
    Если будет сомневаться, то помочь ему в этом святом деле.Суд вынес пригово...
  • Александр
    😂 танки Leopard 2 оказались неэффективными ... на войне.Советник Гагин: т...

Мэр Москвы Собянин: более 88 тысяч школьников посетили уроки в музеях за год

Мэр Москвы Собянин: более 88 тысяч школьников посетили уроки в музеях за год

За 2022-2023 учебный год на занятиях в музеях Москвы побывали более 88 тысяч школьников. Их познакомили с законами физики, геометрией и иностранными языками на примере экспонатов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх