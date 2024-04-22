Средства массовой информации стран Запада переложили на Российскую Федерацию ответственность за сбои в спутниковой системе навигации во время пролета воздушного судна Военно-воздушных сил Великобритании около Калининградской области, сообщил во время разговора с NEWS.
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